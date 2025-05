Jan Vertonghen maakt rentree en hoopt op droomeinde: "Ben bereid om risico's te nemen"

Heeft Jan Vertonghen zijn race tegen de tijd gewonnen? Drie dagen voor de bekerfinale maakte de recordinternational zijn rentree tegen Antwerp. De aanvoerder van paars-wit kwam een kwartier in actie. "Ik wil niet alleen op het veld staan om wat applaus te krijgen", blikte hij terug.

Zo maakte Vertonghen zonder veel trainingsminuten zijn comeback op de Bosuil. "Maar het was belangrijk om minuten te maken richting de bekerfinale", aldus de verdediger.

"Ik heb hier hard voor gewerkt", blikte hij terug bij rechtenhouder DAZN. "Ik heb ook veel pech gehad. Na Cercle kende ik een terugval met een andere blessure. Dan durf je al eens de moed verliezen. Maar er was nog veel om voor te spelen en ik ben bereid om risico's te nemen."

Vertonghen speelde nog geen minuut in de play-offs door pijn aan de achillespezen, maar lijkt nu toch net op tijd fit voor de bekerfinale tegen Club Brugge.

We gaan de komende dagen overleggen met de trainer en de fysieke mensen.

We gaan de komende dagen overleggen met de trainer en de fysieke mensen.

"Ik wil niet alleen even op het veld staan om applaus te krijgen. Ik wil écht voor iets spelen. Zoals vandaag voor die vierde plaats en zondag de bekerfinale."



Dé grote vraag wordt nu: durft trainer Besnik Hasi het aan om de verdediger in de laatste grote match van zijn carrière ook in de basis te droppen? Ondanks het gebrek aan matchritme.



"Dat is een vraag voor de coach", lachte Vertonghen. "Ik heb vandaag overleefd, maar de jongens hebben het de voorbije wedstrijden fantastisch gedaan. We gaan de komende dagen overleggen met de trainer en de fysieke mensen. (lachje) Al denk ik wel dat ik in de selectie zal zitten."