Het toptalent dat nét niet beter deed dan zijn schoonbroer: wie is Anderlecht-parel Nathan De Cat?

Als we kenners mogen geloven, onthoudt u maar beter zijn naam. Met een doelpunt op 16-jarige leeftijd heeft Nathan De Cat zich voor het eerst nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij Anderlecht. Wie is het toptalent dat soms slungelig lijkt, maar o zo nuttig is?

"Nochtans scoor ik niet zoveel goals", lachte hij achteraf. "Het ging ook zo snel, nu pas begint het besef eigenlijk te komen. Dit is een speciaal moment. Ik had Sarah voor de wedstrijd nog gezegd dat ik zou scoren als ik mocht invallen."

16 jaar, 9 maanden en 12 dagen. Het is voor eeuwig de leeftijd waarmee Nathan De Cat de geschiedenisboeken van Anderlecht in verdwijnt. Met zijn goal tegen Antwerp kroonde hij zich tot de op 6 na jongste doelpuntenmaker ooit van paars-wit. Wedden dat zijn schoonbroer misschien een plagend berichtje zal gestuurd hebben? De vriendin van De Cat is namelijk Sarah Duranville, speelster bij Dortmund en zus van Julien... de op 2 na (!) jongste doelpuntenmaker van de recordkampioen. Een dolgelukkige De Cat droeg zijn doelpunt trouwens aan zijn vriendin op.

Als we kenners mogen geloven, is De Cat ook een speciale voetballer. Zo eentje die er zelfs tussen de vele talenten op Neerpede bovenuit springt.

Bij de Futures van paars-wit is het toptalent een van de weinige lichtpuntjes in een moeilijk seizoen. De verdedigende middenvelder, die ook achterin uit de voeten kan, droeg er ondanks zijn jonge leeftijd zelfs al de aanvoerdersband.

In februari was er - relatief anoniem - zijn debuut bij de A-kern tegen Fenerbahçe. De voorbije weken volgden al vijf invalbeurten tijdens de play-offs. Dit weekend haalde De Cat voor het eerst ook de hoogtepunten.



De jeugdinternational is trouwens echt een kind van de club.

"Ik ben in Anderlecht opgevoed en speel al voor de club sinds mijn 10e", vertelt hij zelf.

"Wat mijn droom is? Zo snel mogelijk basisspeler worden en Anderlecht de titel bezorgen. Het zou mijn eerste voor Anderlecht zijn, want in de jeugd won ik er geen door de stopgezette corona-seizoenen en mijn snelle sprong naar de Futures."

"Ik besef trouwens dat het allerminst evident is om zomaar door te breken in de A-kern, want er loopt hier veel talent rond dat hard werkt. Maar ik weet dat iedereen hier in mij gelooft."