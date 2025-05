Einde verhaal voor LeBron, die twijfels over toekomst voedt: Minnesota kegelt LA Lakers genadeloos uit play-offs

Het doek valt over het seizoen van de Los Angeles Lakers. In eigen huis gingen LeBron James en Luka Doncic met 96-103 onderuit tegen een matuur Minnesota, dat met 4-1 over de hele reeks de klus klaarde. Rudy Gobert heerste, terwijl bij de Lakers de sterkhouders bij momenten verdronken. En LeBron? Die laat zijn toekomst voorlopig in het midden.

In Los Angeles sneuvelden de LA Lakers voor het tweede jaar op een rij in de eerste ronde van de play-offs, ondanks een op papier ijzersterke tandem James–Doncic.

"Vanaf mijn eerste finale in 2007, is elk seizoen dat ik die niet haal een teleurstelling", klonk het na afloop bij LeBron, die de perszaal mankend verliet na een kniestoot in het slotkwart.

De uitschakeling roept vragen op: hoelang blijft de "King" dit nog doen? De inmiddels 40-jarige James, die nog één (optioneel) jaar onder contract ligt bij de Lakers, bleef vaag.

"Ik weet het niet. Ik ga met mijn vrouw en familie praten. En ook met mezelf. Hoelang ik nog wil spelen? We zullen wel zien."



Ook de impact van de komst van Luka Doncic werd nog even besproken. De Sloveen kwam in februari over in een blockbusterdeal die onder meer Anthony Davis naar Dallas stuurde.



"Zo’n grote transfer halverwege het seizoen is altijd een uitdaging”, gaf LeBron toe. “De hele dynamiek veranderde. Sommige wedstrijden waren rommelig. We hebben ons aangepast, maar misschien hadden we gewoon meer tijd nodig."

Voor Minnesota wacht nu een nieuwe uitdaging in de halve finales. De tegenstander wordt of Houston, of de Warriors – met Steph Curry als spilfiguur.