Concurrent van Lucas Coenen Tim Gajser past voor MXGP Portugal door schouderblessure

Zoek dit weekend niet naar Tim Gajser tijdens de GP van Portugal. De WK-leider in de MXGP moet verstek laten gaan door een schouderblessure. Onze landgenoot Lucas Coenen heeft zo vrije baan om op te schuiven.

Tim Gajser moet door een schouderblessure forfait geven voor de Grote Prijs motorcross van Portugal van komend weekend.

De Sloveen, viervoudig wereldkampioen, liep twee weken geleden tijdens de Grote Prijs MXGP van Zwitserland een schouderontwrichting op.

In een bericht op zijn sociale media bevestigt de 28-jarige WK-leider donderdag dat hij nog niet fit geraakt voor de zevende manche in het kampioenschap.

"Ik was 100 procent zeker dat ik zou kunnen rijden. Maar toen ik gisteren opnieuw op de motor kroop, stelden we vast dat het te vroeg is. Uiteraard ben ik heel teleurgesteld."

De Honda-rijder kwam in het begin van de tweede manche ten val en moest daardoor opgeven. De overwinning op het circuit van Frauenfeld was voor Lucas Coenen (KTM), die zo voor de eerste Belgische GP-zege in de MXGP-categorie tekende sinds 2018.