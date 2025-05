Club Brugge uit ongenoegen omdat match tegen Gent later moet starten: "Iedereen wist dat het druk zou zijn"

Nog voor de aftrap van de Slag om Vlaanderen was er al wat tumult. Club Brugge en KAA Gent moesten vannamiddag om 16.00 uur beginnen aan hun duel, maar door het drukke verkeer was die timing plots niet meer haalbaar voor de Buffalo's. De match werd een kwartier uitgesteld, tot ongenoegen van Club. "Je kan op afzondering gaan", meende Nicky Hayen.

Stralend weer, maar toch stonden enkele gezichten in het Jan Breydelstadion vandaag op onweer.

Hun Slag om Vlaanderen kreeg plots een nieuw startuur: 16.15 uur in plaats van 16.00 uur. De reden? De spelers van KAA Gent raakten door al het fileleed op de autosnelwegen niet op tijd in Brugge.

Maar bij Club waren ze duidelijk ontevreden met de maatregel om de wedstrijd later af te trappen. Coach Nicky Hayen vond dat ze zich bij Gent hadden kunnen voorbereiden op de situatie.

"Dat we er niet tevreden mee zijn? Of we er nu tevreden mee zijn of niet, de beslissing is genomen", vertelde hij voor de wedstrijd bij DAZN. "Die beslissing kan je toch niet terugdraaien."

"Feit is wel dat iedereen wist dat het heel druk ging zijn op de baan. Je kan dan op afzondering gaan. Maar goed, we gaan ons ook niet achter excuses verstoppen en we zullen klaarzijn om er een kwartiertje later aan te beginnen."

Hayen had zelfs nog een opmerkelijke vergelijking klaar om zijn spelersgroep wat extra motivatie in te peperen. "Vergelijk het met een wielerwedstrijd. Er is een kopgroep van 6 weg en wij kunnen vandaag een demarrage plaatsen waarmee we een handvol seconden winnen."

Blijken die potentiële seconden aan de eindstreep genoeg?