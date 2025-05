Club Brugge glundert na knalprestatie in laatste repetitie voor bekerfinale, maar zit plots ook met extra vraagstuk

kalender do 1 mei 2025 21:09

De laatste beetjes vertrouwen zitten sinds donderdagavond in de rugzak. Club Brugge walste andermaal over KAA Gent heen en lijkt helemaal klaar voor de bekerfinale van zondag. Alleen zit coach Nicky Hayen de komende dagen wel met een extra vraagstuk: kan hij goalgetter Romeo Vermant nog uit de ploeg laten op de Heizel? "We zullen zien", hield de youngster zelf de boot af.

De waardeverhoudingen werden donderdag nog eens klaar en duidelijk op tafel gelegd. Club raasde bij momenten over Gent en de machine draaide op volle toeren. "Het was gewoon een complete wedstrijd van ons", glunderde dubbele doelpuntenmaker Christos Tzolis na de wedstrijd. "We hadden bijna altijd controle en creëerden veel kansen, maar waren voor rust niet altijd even efficiënt. In de 2e helft was het helemaal anders. We toonden vanaf minuut 1 dat we kwamen om te winnen." Al kreeg blauw-zwart voor die driepunter weer meer dan een handje hulp van een vlotscorende spits. Romeo Vermant tekende voor zijn 4e goal in 4 matchen - allemaal tegen KAA Gent. Zelf had de aanvaller er na een vroeg schrikmoment nochtans even geen goed oog in. "Die 0-1 zorgde toch voor een 'kutgevoel'", gaf hij toe. "Ik dacht: "Het zal toch niet waar zijn?" Maar we hebben uiteindelijk de hele match lang overmacht gehad. Dat resulteerde uiteindelijk in die mooie 4-1."

Alle ogen op zondag

Allemaal leuk voor Vermant en de Club-fans, maar zou Nicky Hayen stiekem toch niet vloeken door de extra puzzel waar hij nu voor staat? De vraag rijst of de T1 zijn goaltjesdief zondag wel kan passeren voor de bekerfinale. Die finale was tot donderdagavond hoe dan ook een beetje een verboden onderwerp rond Jan Breydel. "Er is geen enkel woord gerept over de finale en daar ben ik heel tevreden over", begon Hayen op de persconferentie. "Het was maar 3 dagen meer tot die finale, maar we hebben toch een heel gretige ploeg gezien. Vanaf nu gaat alle focus op zondag, vanaf zaterdag vertrekken we op afzondering." En dus kan het denkwerk beginnen: krijgen we een Brugse basis met of zonder Vermant? "Als ik start, is dat omdat ik goed gepresteerd heb. Niet alleen omdat ik een goeie connectie heb met Tzolis. Maar we zullen zien", keek de spits zelf ook benieuwd uit naar zondag.

Of het gevaarlijk is dat wij de favoriet zijn? Ja, heel gevaarlijk, want een bekerfinale is een match als geen ander. Romeo Vermant