Belgische G-wielrenners pakken meteen 3 medailles op eerste dag van wereldbeker in Oostende

“Het is mooi om zo aan een nieuwe paralympiade te beginnen”, zegt Van de Steene, die er een lange winter opzitten heeft sinds zijn pech op de Paralympische Spelen in Parijs. Toen werd hij in de strijd om brons in de dranghekken geslingerd na een aanraking met een concurrent.

West-Vlaanderen is deze week het decor van een belangrijke afspraak op de G-wielerkalender. In Oostende en Brugge staat van donderdag tot en met zondag de wereldbeker in ons land op het programma.

In de MH3-klasse liet Marvin Odent een tweede medaille noteren. Hij sloot vorig jaar nog zijn seizoen af met WK-brons in Zürich en snelde vandaag naar zilver op de Oostendse zeedijk.

“Ik had niet de topdag waar ik op hoopte, en was wat ongerust dat ik tijd zou verliezen in de laatste ronde", vertelde Odent achteraf. "Uiteindelijk heb ik mijn wattages toch kunnen aanhouden.”

Naast de twee handbikers viel er ook nog eremetaal in het mandje van Tim Celen. Hij reed met zijn driewieler naar brons in de MT2-klasse. "Tijdrijden is altijd eerlijk. Mijn doel was het podium, dus dit is zeker een opsteker voor het verdere verloop van mijn seizoen."

De wereldbekerwedstrijd is ook een belangrijke afspraak richting het wereldkampioenschap G-wielrennen, dat van 28 tot 31 augustus 2025 voor het eerst in eigen land in Ronse zal plaatsvinden.