Begin dit jaar nog bijna bondscoach van de Belgen: Julen Lopetegui neemt over als trainer van Qatar

Julen Lopetegui leek even in polepositie te liggen om Domenico Tedesco op te volgen bij de Rode Duivels, maar uiteindelijk greep hij naast de Belgische job. Nu heeft de ervaren Spaanse trainer alsnog een nieuw land gevonden: hij wordt de nieuwe bondscoach van Qatar.

Julen Lopetegui, 58 jaar en ex-trainer van onder meer Spanje, Real Madrid en Sevilla, lag begin dit jaar op tafel bij de KBVB, maar de keuze viel toen verrassend op Rudi Garcia. Voor Lopetegui lonkt nu dus een passage in het Midden-Oosten.

Hij volgt zijn landgenoot Luis Garcia op, die amper enkele maanden bondscoach was. Garcia, ex-speler van Eupen, nam het roer over in december 2023 maar kon de sportieve verwachtingen niet inlossen. Onder zijn leiding zakte Qatar weg naar de vierde plaats in zijn WK-kwalificatiegroep.



De opdracht voor Lopetegui is duidelijk: Qatar naar het WK van 2026 loodsen, dat georganiseerd wordt in de VS, Canada en Mexico. Zijn eerste test volgt al op 5 juni in een cruciale thuiswedstrijd tegen groepsleider Iran.



Lopetegui tekende in Qatar een contract tot 2027, wanneer ook de volgende Asian Cup op de planning staat. Qatar is daar titelverdediger. Het belooft dus meer dan een tussenstation te worden voor de voormalige topcoach, die nu alsnog op een internationaal podium mag aantreden.