4 op een rij voor Asterix: na de Supercup, de BeNe Cup en de beker pakt het ook de landstitel

kalender do 1 mei 2025 19:53

Voor de 17e keer in de clubgeschiedenis hebben de vrouwen van volleybalclub Asterix AVO het kampioenschap gewonnen. In de finale van de Lotto Volley League waren ze over drie wedstrijden te sterk voor uitdager Roeselare. De beslissende match in Beveren eindigde op 3-1.

Asterix AVO kreeg zijn vierde prijs van het seizoen (na de Supercup, de BeNe Cup en de Beker van België) niet op een presenteerblaadje aangeboden. De titelverdediger had de handen vol met Roeselare. In de eerste finalematch verslikte Asterix AVO zich in de uitdager (3-0) en ook in de belle, de derde en beslissende wedstrijd, kwam het op achterstand. Na de verloren set hadden Manon Stragier en haar teamgenotes begrepen dat ze vol aan de bak moesten en hun niveau moesten opkrikken. Halfweg de tweede set sprong de turbo aan. Met knap aanvallend werk en een stevige verdediging aan het net nam Asterix AVO de wedstrijd in handen. In de vierde set maakte Stragier het zelf af. Met een smash bezorgde de aanvoerster haar club al de 17e landstitel, de 7e voor de fusieploeg. Asterix AVO is een samensmelting van Asterix Kieldrecht en AVO Melsele. "Dat went niet", reageert coach Kris Vansnick. "Elk jaar schrijven we een ander verhaal, telkens met andere speelsters. Omdat het een van onze doelstellingen is om speelsters klaar te stomen voor het buitenland."

Asterix - Roeselare 2-1 (best-of-3) Roeselare Asterix 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) Asterix Roeselare 3-0 (25-23, 25-17, 25-16) Asterix Roeselare 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-11)

Kampioen Asterix.

"We konden geen vuist meer maken"

"Bij ons brak het bij 13-13 in de tweede set", vertelt Yana De Leeuw van Roeselare. "Jammer genoeg konden we geen vuist meer maken." "Als de motor van Asterix op toerental is gekomen, kan je die nog moeilijk afstoppen", weet de aanvoerster, die mag terugblikken op een mooi seizoen. Roeselare sloot de competitie als leider af. "De finale voelt nog wat zuur aan, maar we mogen zeker trots zijn. We wilden als een top 4-ploeg spelen en het is meer geworden dan dat", sluit De Leeuw af.