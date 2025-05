"Wout zal een van dominantste renners in Giro zijn": Bakelants ziet Van Aert "trapje stijgen" in ander peloton

kalender vr 2 mei 2025 09:11

Nu het hoofdstuk van de klassiekers al even is omgeslagen, is het koortsachtig aftellen naar de Giro. Met Wout van Aert in een hoofdrol? Jan Bakelants denkt alvast van wel.

In het voorjaar bleef de hoofdvogel uit, maar was Wout van Aert wel de regelmaat zelve. "Als je 3 zondagen op een rij 4e eindigt in een klassieker, dan ben je niet weggereden", stelt Jan Bakelants vast. "Maar de lat ligt natuurlijk heel hoog en Wout legt de lat zelf ook heel hoog." Bakelants merkte dat zijn trainingskompaan met positieve energie uit het voorjaar is gekomen. "Wout was opgetogen met die 4e plaats in de Amstel Gold Race. Dat was toch wel een opsteker. Het was ook de enige keer dat hij naar huis ging met het gevoel dat hij er meer had kunnen uithalen."

Sterke Giro