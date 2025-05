"Het lijkt alsof mijn dipje van Luik voorbij is": Remco Evenepoel voelt zich na "ideale" dag in Romandië weer groeien

Meer dan een bommetje droppen zat er niet in voor Remco Evenepoel donderdag. Hij probeerde de Ronde van Romandië met enkele snokken op zijn kop te zetten, maar de concurrentie hield de boot af. Toch stapte de olympische kampioen meer dan tevreden van zijn fiets - mede dankzij een uitstekende move van ploegmakker Lecerf. "Dit was behoorlijk ideaal", straalde Evenepoel na rit 2.

Terwijl het kraakte bij zowat het hele peloton, begonnen de benen van Remco Evenepoel donderdag te kriebelen in de Ronde van Romandië.

Op meer dan 40 kilometer van de streep - daar lag de laatste top van de dag - stak onze landgenoot het vuur aan de lont. Maar echt verschroeiend was zijn uithaal nog niet en logischerwijs kreeg hij geen speelruimte.

"Een beetje jammer", baalde hij achteraf. "Want als we goed hadden rondgedraaid in dat groepje, hadden we 3 of 4 minuten gepakt op iedereen. Maar veel renners waren wat aan het speculeren, wat niet meer dan logisch is in zo'n finale."

En toch belandde Evenepoel met een glimlach aan de aankomst. Niet alleen omdat hij zichzelf weer voelde groeien, maar ook omdat zijn jonge ploegmakker voor een uitstekende situatie had gezorgd.

Junior Lecerf was in het slot meegeglipt met een groepje van 5 en streed tot in de slotkilometer voor de zege. Uiteindelijk strandde hij op plek 3. "Het was mooi om te zien wat hij deed voorin", stak Evenepoel zijn bewondering niet weg.