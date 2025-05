"Gebouwd door de club en kostprijs van 12,5 miljoen": Antwerp doet plannen uit de doeken voor bouw van tribune 2

kalender do 1 mei 2025 12:14

Goed nieuws voor Antwerp. Na weken van onzekerheid is de deal over de bouw van de nieuwe tribune 2 op de Bosuil rond. In een persconferentie deed CEO Sven Jacques - die het nieuws een "mijlpaal" voor de club noemde - de plannen uit de doeken. De afbraak begint midden mei, de heropbouw van de nieuwe tijdelijke tribune moet in november klaar zijn.

Schot in de zaak bij Antwerp. Na heel wat onduidelijkheid heeft de club positief nieuws gekregen voor de vervanging van de iconische tribune 2. In een persconferentie bevestigde CEO Sven Jaecques dat de deal rond is. "Dit is een mijlpaal voor de club", vertelde hij trots. "Dit zal zuurstof geven aan ons project, want hier kunnen we op bouwen om onze doelstellingen waar te maken." De afbraak van het verouderde vak zal midden mei beginnen, maar voor de effectieve bouw van de nieuwe tijdelijke tribune - die 12,5 miljoen euro zal kosten - zal het dus nog even wachten zijn. "Het doel is om de nieuwe tribune uiterlijk tegen de internationale break van november dit jaar klaar te hebben." De huidige capaciteit van 16.000 toeschouwers wordt dan verhoogd naar 21.000, in een latere fase kan er zelfs overgegaan worden tot de maximale capaciteit van 24.500 toeschouwers.

Door en voor de club

In de persconferentie werd benadrukt dat de bouw van de tribune door de club zelf gedaan zal worden. Het is dus niet het bouwbedrijf Ghelamco van Paul Gheysens dat de bouw en financiering op zich neemt. "Maar de rol van de familie Gheysens is nog steeds groot en dat zal zo blijven", verdedigde Jacques zijn voorzitter, die de laatste weken vaker in het nieuws was door de financiële problemen binnen zijn bedrijf. "Dit zal hem toch deugd doen, want het is voor hem en voor ons natuurlijk niet leuk dat hij zo aangevallen wordt. Hij wil er nog steeds vol voor gaan met ons." Toch blijft Antwerp dus verder bouwen aan een toekomst waar het steeds minder afhankelijk is van het vermogen van zijn voorzitter. "We kregen als club vaak de kritiek dat we steeds met extern geld werkten. Maar ik denk dat we de laatste drie jaar toch bewezen hebben dat we door gezond beleid zelfredzaam kunnen zijn. Daarom is het ook belangrijk dat we dit als club doen, om ook aan te tonen dat we als club niet achteroverleunen en wachten op geld van Paul Gheysens."

We zijn nog niet klaar om elk jaar mee te strijden voor de titel, maar er ligt nu een mooi fundament. Sven Jacques