"Een wedstrijd van de eeuw": buitenlandse media lyrisch over spektakelstuk Barcelona-Inter met "buitenaards kind"

kalender do 1 mei 2025 08:55

Wat een wedstrijd. Barcelona en Inter deelden de punten in een knotsgek 3-3-gelijkspel, en dat ging niet onopgemerkt voorbij in de Europese pers. Vooral twee hoofdrolspelers werden bejubeld in de krantenkoppen. "Hij dribbelt alsof hij op het pleintje naast de Sagrada Familia staat", vloeit de inkt over Lamine Yamal.

Geen voetbalhart bleef onberoerd tijdens Barcelona - Inter woensdagavond.

De heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League werd een ware spektakelpot. Een 3-3 die ook in het buitenland hoge ogen wierp. "Barça–Inter is kandidaat voor wedstrijd van het jaar. Een filmisch spektakel met hakballen, halve omhalen, een 17-jarige sensatie, en vooral: pure emotie", zo begint La Gazzetta dello Sport zijn verslag. Met vurige pen beschrijft de toonaangevende Italiaanse sportkrant het duel als “een 3-3 zoals in de films” en stelt dat Barça–Inter “kandidaat is voor wedstrijd van het jaar”. En vooral Lamine Yamal - "het buitenaardse kind van 17" - oogst veel lof in de laars. "Hij dribbelt alsof hij op het pleintje naast de Sagrada Familia staat. Hij is het Atlassymbool van Montjuïc, met de blaugrana op zijn schouders." Inter krijgt dan weer lof voor zijn organisatie en koelbloedigheid. "Drie nederlagen op rij? Vergeet het. De Nerazzurri zijn weer een ‘Band of Brothers’. En als Dumfries op deze manier terugkeert, is geen muur te hoog."

17-jarige alien

Niet alleen in Italië, ook in Spanje leest het lyrisch over het Champions League-duel. De Catalaanse krant Mundo Deportivo ziet het vooral door een blaugrana-bril, maar erkent ook de doeltreffendheid van Inter. "Met bijna niets doen ze bijna alles", klinkt het. Toch overschaduwt Lamine Yamal alle berichtgeving. "Hij was een nachtmerrie voor Dimarco en Mkhitaryan, die hun voeten nog zoeken. Twee keer raakte hij het houtwerk, en het lijkt maar het begin." Eenzelfde geluid weerklinkt in AS: "Lamine Yamal redt Barça met een wedstrijd van de eeuw." "Een optreden dat aan de allergrootsten doet denken," schrijft AS over Lamine. De krant noemt hem "een 17-jarige die besloot om een club van 125 jaar op zijn schouders te nemen".

Een finale vóór de finale, een eerbetoon aan het voetbal AS