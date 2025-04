WK Ironman keert terug naar oude formule met mannen- en vrouwenwedstrijd samen op Hawaï

In 2023 werd beslist om het WK Ironman afwisselend op Hawaï en op Nice te laten plaatsvinden. Het ene jaar zouden de vrouwen in het zuiden van Frankrijk zwemmen, fietsen en lopen en de mannen op Kailua-Kona, het jaar erna werden de rollen dan omgekeerd.



De organisatie wou hiermee meer aandacht geven aan beide WK's en ook de lokale bevolking van Hawaï ontlasten. Om die laatste reden werd het plan om het WK uit te spreiden over een weekend, met op zaterdag de vrouwen en zondag de mannen, ook van tafel geveegd.



Maar uit een bevraging werd duidelijk dat het merendeel van de triatleten een voorkeur heeft voor de oude formule, waarbij mannen en vrouwen op dezelfde dag hun Ironman afwerken op Hawaï.

Om Nice niet met lege handen achter te laten, werd beslist om daar vanaf nu om de 2 jaar het WK Ironman 70.3 te organiseren, het kleinere broertje van de volledige Ironman.