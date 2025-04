Terugkerende Jannik Sinner bijt van zich af na dopingzaak: "Nee, ik kreeg geen voorkeursbehandeling"

Na een dopingschorsing van drie maanden keert Jannik Sinner volgende week terug in competitie. Voor eigen volk in Rome wil de nummer 1 van de wereld de moeilijke periode achter zich laten, al kwam hij dinsdag nog een laatste keer terug op alle heisa. "Ik heb het echt moeilijk gehad om die schorsing te aanvaarden."

Jannik Sinner mag zich weldra weer tennisser noemen. De nummer 1 van de wereld speelt volgende week in Rome zijn eerste toernooi sinds zijn eindzege op de Australian Open in januari.

"Ik kijk er enorm naar uit om weer op het veld te staan", blikte Sinner dinsdag vooruit bij de Italiaanse omroep Rai. "Vooral hier in Rome, wat voor mij een speciaal toernooi is. Maar ik keer hier terug met een andere mindset."

Sinner heeft er dan ook woelige maanden opzitten. Na zijn eindzege in Melbourne werd de Italiaan voor drie maanden geschorst. Die straf kwam er na ellenlang getouwtrek in de dopingzaak die vorig jaar rond hem was ontstaan.

Sinner werd in maart 2024 positief getest op het verboden clostebol, dat volgens hem door een massage onbedoeld in zijn lijf was geraakt.

Hij werd in eerste instantie vrijgesproken door het Tennis Integrity Agency (ITIA), een beslissing die door het Wereldantidopingagentschap WADA werd aangevochten bij het TAS, het Arbitragehof voor de Sport.

Begin februari bereikten Sinner en het WADA een overeenkomst voor een schorsing van drie maanden die eindigt op 4 mei, een overeenkomst die werd bekritiseerd door verschillende spelers.

Ander protocol

Al snel werd Sinner door critici een voorkeursbehandeling aangewreven. "Ik heb kritiek gekregen omdat ik zei dat ik anders werd behandeld, maar dat is niet waar. Niemand krijgt een voorkeursbehandeling", blikt Sinner terug. "Er zijn zoveel hoorzittingen geweest door de antidopingautoriteiten en ik ben misschien wel meer getest dan anderen. Ik wil niet te veel reageren op die kritiek, mensen zijn vrij om te oordelen en te zeggen wat ze willen." "Voor mij is het belangrijk dat ik weet wat er is gebeurd. Het is moeilijk geweest, en ik zou niet willen dat een onschuldig persoon doormaakt wat ik heb meegemaakt", aldus Sinner.

