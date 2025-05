Team van Toen: Ken jij de 22 gladiatoren van de bekerfinale in 2015 nog?

Anderlecht en Club Brugge spelen zondag de bekerfinale. Het laatste onderonsje van beide clubs in het Koning Boudewijnstadion dateert van 2015, toen Club met 2-1 won van RSCA. Weet jij nog welke 22 spelers 10 jaar geleden aan de aftrap verschenen? Graaf in je geheugen en deel hier je kennis. Let op: we zoeken de enkel achternaam mét hoofdletter!