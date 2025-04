Rugklachten hielden Laurens De Plus uit Romandië: "Voelde me eerst schuldig voor Watson, tot hij de proloog won"

Laurens De Plus trok zich op de valreep terug van de startlijst van de Ronde van Romandië. Vanwege rugklachten die de kop opstaken na Luik-Bastenaken-Luik, zo blijkt nu. "Mijn forfait was vooral uit voorzorg, zodat ik de Tour goed kan voorbereiden."

Laurens De Plus was normaal gezien van plan om zijn klimmersbenen uit Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik nog een beetje langer te prikkelen door er ook nog de Ronde van Romandië bij te nemen.



Maar plots verdween De Plus van de startlijst. Ineos riep in allerijl Samuel Watson op. "Ik voelde mij daar aanvankelijk wat schuldig om", vertelt de Belg aan Sporza.

"Maar achteraf gezien zal Sam dat niet erg gevonden hebben", grijnst hij, verwijzend naar de zege van Watson in de korte proloog.

De Plus legt uit dat hij na Luik-Bastenaken-Luik wat last kreeg van zijn rug. "Ik heb uit voorzorg afgezegd om op stage te kunnen gaan waar we de Tour voorbereiden."

In Londen stelden dokters vast dat De Plus last heeft van een ontsteking in zijn rug door overbelasting. "Maar met wat rust en extra krachtoefeningen ben ik weer helemaal 'ready to go' voor de stage en daarna de Ronde van Zwitersland en de Tour. Het komt helemaal goed!"