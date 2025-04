Remco Evenepoel komt in Romandië terug op aanvaring met Ruben Van Gucht: "Ik kreeg audiobericht, maar zonder excuses"

kalender wo 30 april 2025 12:42

Remco Evenepoel staat woensdag in de Ronde van Romandië voor een pittige eerste rit in lijn. Na een hoopgevende proloog wil onze landgenoot meteen bij de pinken zijn, al zal hij "de risico's mijden". Evenepoel kwam ook nog eens terug op de aanvaring met Ruben Van Gucht. "Dat heeft toch even gewoeld in mijn hoofd."

Met een degelijke proloog begon Remco Evenepoel dinsdag in Romandië aan zijn eerste rittenkoers van het seizoen. De kopman van Soudal-Quick Step werd achtste en smeerde zijn concurrenten meteen wat tijd aan. "Ik ben op zich wel tevreden", vertelde hij woensdag voor de start van de eerste rit in lijn. "Die proloog was niet echt mijn favoriete nummer om af te werken, maar alles was behoorlijk goed." "Op de stukken waar het kon, heb ik vol doorgeduwd en verder heb ik geen al te zotte risico's genomen. Ik pak ook enkele seconden op de meeste klassementsmannen, dus het was een geslaagde proloog."

Ook João Almeida, volgens Evenepoel de topfavoriet in Romandië, werd al op een achterstand gezet. "Klopt, maar het is wel maar één seconde. Dat zal deze week het verschil niet maken. Maar ik voelde dat ik goed herstelde van de inspanning, dat is een goed teken."

Sprint met Pedersen?

Woensdag volgt meteen een nieuwe test. Volgens Lennert Van Eetvelt zou Evenepoel meteen koers willen maken, wist onze man ter plaatse. "Is dat zo? Daar hebben we het deze ochtend niet eens over gehad", lacht de dubbele olympische kampioen.

"We hebben hier Casper Pedersen mee die een behoorlijke sprint kan rijden. Al zijn hier jongens die nog betere adelbrieven kunnen voorleggen. Het initiatief zal dan ook niet van ons komen."

"De aanloop naar de slotkilometers zal belangrijk zijn. Een beetje zoals de aanloop naar La Redoute in Luik. Dus hopelijk doen we het beter dan afgelopen zondag", klinkt het met een knipoog.

"We moeten gewoon goed gegroepeerd zitten en late aanvallen neutraliseren. Er liggen wel bonificaties, dus als er aangevallen wordt, zal ik mee moeten. Maar we gaan geen te grote risico's nemen."

Aanvaring