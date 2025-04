Milwaukee van Antetokounmpo na opstootjes in Indiana uitgeschakeld in NBA-play-offs, Denver veert recht

Giannis Antetokounmpo ging na de partij in de clinch met enkele Indiana-spelers.

De Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo zijn uitgeschakeld in de play-offs van de NBA. De Bucks verloren na een dol slot in overtime een vierde keer van de Indiana Pacers. Terwijl favoriet Boston zich vlot plaatste tegen Orlando, veerden ook de Denver Nuggets van Nikola Jokic recht tegen de LA Clippers.

De Milwaukee Bucks stonden woensdag in de eerste ronde van de NBA-play-offs tegen de Indiana Pacers met de rug tegen de muur. De Bucks stonden met 3-1 achter en moesten in het hol van de leeuw gaan winnen om hun kansen in leven te houden. Wat volgde was een spektakelwedstrijd van jewelste. De Pacers begonnen wervelend, maar zagen de Bucks onder leiding van superster Giannis Antetokounmpo zoetjesaan terugklauwen. Na vier quarters stond er 103-103 op het bord: een overtime moest de beslissing brengen. Met een straffe tussensprint leken de Bucks een zesde wedstrijd te gaan afdwingen, maar dat was buiten Tyrese Haliburton gerekend. De spelmaker van Indiana scoorde met nog zo'n 40 seconden op de klok maar liefst 8 punten op rij voor een 118-119-zege.

Indiana knikkert zo net als vorig jaar de Bucks, de kampioen van 2021, meteen uit de play-offs. Een gefrustreerde Antetokounmpo liet zich na de partij nog opnaaien door Ben Mathurin, waarop enkele opstootjes uitbraken. Ook de vader van Haliburton ging de grote Griek - goed voor een triple double - nog wat uitdagen.

"Natuurlijk doet het pijn dat we deze wedstrijd verloren", reageerde Antetokounmpo achteraf. "Maar het doet me meer pijn dat we niet konden winnen voor 'Dame'. Hij heeft zijn lichaam opgeofferd voor ons."

Daarmee stak Antetokounmpo zijn ploegmaat Damian Lillard een hart onder de riem. Meervoudig All-Star Lillard scheurde maandag zijn achillespees en staat voor een maandenlange revalidatie.

Murray schittert

In de andere play-off-duels plaatste titelverdediger Boston Celtics zich vlot tegen Orlando Magic. De Celtics wonnen met dank aan een dominante Jayson Tatum de vijfde partij en stoten door met 4-1. In Denver veerden woensdag de Nuggets helemaal recht tegen de LA Clippers. Onder leiding van een geïnspireerde Kawhi Leonard waren de Clippers 2-1 voorgekomen in het duel, maar zondag hingen de Nuggets de bordjes weer in evenwicht. Woensdag namen Nikola Jokic en co. ook de voorsprong, al was de Serviër voor een keer niet de man van de match. Jamal Murray schitterde met 43 punten en hielp Denver zo aan een 131-115-zege. De kampioen van 2023 heeft zo nog één zege nodig.