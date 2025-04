Met de Hotond en de Kruisberg: parcours WK G-wielrennen 2025 in Ronse voorgesteld

kalender wo 30 april 2025 17:45

Ewout Vromant hoopt zijn wereldtitel tijdrijden te verlengen in eigen land.

Vandaag is in Ronse het wereldkampioenschap G-wielrennen voorgesteld. Eind augustus zullen de beste G-wielrenners ter wereld er elkaar het vuur aan de schenen leggen op onder meer de Kruisberg en de Hotond. "We vinden het belangrijk dat onze sporters voor eigen volk kunnen schitteren."

Ronse is een wielerstad.



In 1963 en 1988 was het al eens de gaststad voor de wereldkampioenschappen wielrennen en nu mag het als eerste Belgische stad ook het WK G-wielrennen ontvangen. "De bakermat van het wielrennen ligt hier, in Vlaanderen", vindt Annick De Ridder. De minister van Sport had 800.000 euro veil om het WK naar Vlaanderen te halen. "We vinden het belangrijk dat onze sporters voor eigen volk kunnen schitteren en hopelijk medailles kunnen pakken op hellingen die bekendheid verwierven door de Ronde van Vlaanderen."

De bakermat van het wielrennen ligt hier, in Vlaanderen. Annick De Ridder, Vlaams minister van Sport

De keuze voor Ronse is dus niet willekeurig. Met de Kruisberg en de Hotondberg op het grondgebied beschikt de stad over enkele mooie troeven.

Beide bergjes krijgen logischerwijs een cruciale plek in het merendeel van de wegritten. Ook de weg die parallel loopt met de kasseihelling van de Oude Kruisstraat werd aan het parcours toegevoegd.

Landgenoot bij de favorieten