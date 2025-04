Lof voor Lamine Yamal, de nieuwe Messi(as) van Barcelona: "We moesten 3 mannetjes op hem zetten"

Vlak voor de aftrap leek het er even op dat Lamine Yamal geblesseerd moest afhaken na een incidentje tijdens de opwarming. Uitgerekend voor zijn 100e match voor Barcelona.



De Spaanse tiener werd uiteindelijk toch fit verklaard. Gelukkig voor Barça, want de golden boy was van goudwaarde tegen Inter.



Want wat Yamal voor de rust allemaal uit zijn benen schudde ... alle analisten moesten diep in de mand met superlatieven tasten om zijn eerste helft te bezingen.

Na de rust deemsterde hij - net als heel Barcelona - een beetje weg, al trof hij met een (onbedoeld) fantasietje toch nog eens de lat. In de interviews hadden zowel ploegmaats als tegenstanders dan ook niets dan lof voor Yamal.

"Lamine heeft ons de weg gewezen", zei Barcelona-coach Hansi Flick. "Zijn 1-2 was levensbelangrijk."

"We weten allemaal wie Lamine is en wat zijn kwaliteiten zijn", voegde Raphinha eraan toe. "Maar het was toch beter geweest als we zijn 100e match hadden kunnen winnen."