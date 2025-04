Gisteren vloog hij in het decor, vandaag verschijnt Vermote met lach aan start: "Ik heb geluk gehad"

Hij zorgde gisteren voor hét beeld van de proloog. Julien Vermote vloog met een rotvaart het decor in tijdens de korte tijdrit. De Belg van Visma-Lease a Bike schatte een bocht verkeerd in. "Ik verloor mijn focus op het moment dat mijn rem het niet deed", kan hij er een dag later smakelijk om lachen.

"Of Ik bekomen ben van mijn val gisteren? Gelukkig wel", lacht Julien Vermote. In de proloog schatte hij een bocht volledig verkeerd in, een prima salto tot gevolg.

"Al bij al viel de schade mee. Ik heb geluk gehad. Ik remde te laat en verloor de focus op het moment dat mijn rem het niet naar behoren deed. Ik reed te snel om nog in te sturen, maar het bleef bij lakschade", verzekert hij.

Vermote is de enige Belg bij Visma-Lease a Bike in Romandië. Dat terwijl Cian Uijtdebroeks oorspronkelijk op de startlijst stond. Moeten we ons zorgen maken?

"Nee, ik denk dat de ploeg wel weet waar die mee bezig is. Hij werkt nu aan zijn niveau. Als je niet top bent, is het ook niet leuk om competitie te treden. Ik hoop dat hij in alle rust kan toewerken naar zijn volgende wedstrijd."

Dus zijn alle ogen gericht op Matthew Brennan vandaag: "Dit is zeker een kans voor hem. Het is een lastig parcours, dus het zal afhangen van hoe hard de koers is onderweg. Ik weet niet of veel jongens zich al geroepen voelen om al vroeg aan te gaan", besluit Vermote.