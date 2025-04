Geen finale voor "CL-koning" Cristiano Ronaldo: Kawasaki Frontale wipt Al Nasr in halve finale Aziatische CL

Cristiano Ronaldo behoort tot een select kransje spelers dat 6 keer de finale van de Europese Champions League wist te bereiken. In Azië blijkt dat een stuk moeilijker voor de Portugese doelpuntenmachine.



Vorig seizoen eindigde het avontuur van Al Nasr in de kwartfinales, nu raakten Ronaldo en co één ronde verder. Ronaldo had daar afgelopen zaterdag zelf aan bijgedragen, door 1 van de 4 goals te maken tegen de Yokohama Marinos.



Speciaal voor de felbegeerde CL-trofee had Al Nasr in de winterstop nog 77 miljoen opgehoest om Jhon Duran los te weken bij Aston Villa. Maar tegen Kawasaki Frontale zweeg het Colombiaanse kanon.

Ook Ronaldo had zijn avondje niet. Sadio Mané, die andere voormalige ster van het Europese voetbal, kon wel scoren. De ex-Liverpool-spits veegde iets voor het halfuur de vroege 0-1 van ex-STVV-aanvaller Tatsuya Ito uit.



Hierna liep Kawasaki Frontale uit tot 1-3. Aiman Yahaya liet de hoop voor Al Nasr nog even oplaaien en Ronaldo zelf kreeg diep in de extra tijd een huizenhoge kans op de gelijkmaker, maar hij schampte zijn schot voor het nagenoeg lege doel.

Zo krijgen we geen Saudische droomfinale tussen het Al Nasr van Ronaldo en het Al Ahli van Mahrez en Firmino (en bankzitter Mathieu Dams). Al Ahli plaatste zich gisteren al ten koste van Al Hilal, ook al een Saudische ploeg.