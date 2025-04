Ewoud Vromant pleit voor aparte klasse voor eenbenigen: "Of verbied de anderen uit het zadel te komen"

In de marge van de voorstelling van het WK G-wielrennen in Ronse heeft Ewoud Vromant een oproep gedaan om een aparte klasse voor eenbenige renners te introduceren in het paracycling.

Het pleidooi van Ewoud Vromant voor een aparte klasse komt niet uit de lucht vallen. Op de Olympische Spelen moest hij zijn meerdere erkennen in de Fransman Alexandre Leauté, die in tegenstelling tot Vromant nog over beide benen beschikt.

"Maar renners met één been tegen renners met twee benen, dat is een probleem", vindt Vromant. "Eigenlijk moet daar iets aan gedaan worden."

Vromant geeft het WK-parcours in Ronse als voorbeeld. "Op het heuvelachtige parcours kan iemand met twee benen 'en danseuse' gemakkelijker een klimmetje omhoog rijden dan iemand met één been, die in het zadel moet blijven."

"Ook op de piste wordt zo het verschil gemaakt: tweebenigen kunnen bij de start op de pedalen gaan staan en sneller snelheid maken. Zo lopen ze meteen enkele seconden uit."

Volgens Vromant moet er dan ook een aparte klasse komen. "Een andere mogelijkheid is om renners te verbieden om uit het zadel te komen. Maar hoe controleer je dat? Je kunt niet in elke bocht een commissaris zetten."