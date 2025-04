Einde seizoen voor Sardella: rechtsachter van Anderlecht moet onder het mes

De 22-jarige Killian Sardella blesseerde zich half maart tijdens een training aan de quadriceps. Sindsdien stond hij aan de kant.

Anderlecht hoopte hem klaar te stomen voor de bekerfinale van zondag, maar meldt nu dat het seizoen van de rechtsachter is afgelopen.

"Deze week werd beslist om over te gaan tot een medische ingreep die de verdediger moet in staat stellen om volledig te herstellen", legt Anderlecht uit. "Killian zal daardoor niet meer in actie komen dit seizoen en wordt niet terug verwacht voor de start van de nieuwe competitie."

Sardella kwam dit seizoen 38 keer in actie voor de recordkampioen.