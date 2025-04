Dramatische 2 op 39 kost trainer Peter Maes de kop bij Eredivisie-laagvlieger Willem II

Peter Maes is niet langer de coach van Willem II. Onze landgenoot hielp de traditieclub uit Tilburg vorig seizoen nog aan de promotie naar de Eredivisie, maar rond de jaarwisseling stokte de motor. Woensdag werd de 60-jarige trainer op de keien gezet. "De negatieve spiraal werd niet doorbroken."

Het verhaal van Peter Maes bij Willem II is geschreven.

De Belgische coach werd vorig jaar nog op handen gedragen in Tilburg toen hij de club aan de titel in de Nederlandse tweede klasse en promotie naar de Eredivisie hielp. Ook dit seizoen draaide het aanvankelijk goed bij Willem II, maar rond de jaarwisseling raakte er zand in de motor.

Wat volgde was een dramatische reeks. In 2025 kon de club nog geen enkele keer winnen. Na een schamele 2 op 39 zakte de club af van plek 9 naar 16 in de Eredivisie. Op die plek zal het barrages moeten spelen voor het behoud.

Eerder deze maand lieten de Willem II-supporters zich al gelden. Met niet mis te verstane spandoeken - "De spelers zetten de club voor schut, nu is Maes kop van jut!" - eisten ze het ontslag van hun coach.

Woensdag kregen de fans ook hun zin. De club zette de 60-jarige Maes op straat. "Het is de afgelopen maanden niet gelukt om de negatieve spiraal te doorbreken. Daarom hebben we besloten de samenwerking per direct te beëindigen", aldus interim-technisch directeur Freek Heerkens.