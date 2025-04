Dirk Van Tichelt leefde intens mee tijdens eerste EK als bondscoach: "Ik lig er nog wakker van"

kalender wo 30 april 2025 15:14

De kop is eraf voor Dirk Van Tichelt. Op zijn eerste EK judo als bondscoach raapte hij met Matthias Casse brons. Van Tichelt toont zich tevreden, maar negeert de werkpunten niet. "Er zat meer in en dat is jammer."

Drie dagen na het EK judo in Podgorica is Dirk Van Tichelt al bezig met de voorbereiding op de Grand Slam van Astana. De kersverse bondscoach staat voor een drukke maand mei na "een heel intens EK". "Tijdens de weken voor het EK heb ik niet goed geslapen en dat doe ik nu nog altijd niet", geeft Van Tichelt aan. "Je hebt de spanning van het toernooi en ik lig nog altijd wakker als ik aan de beelden terugdenk." "Als atleet moet je alles aanvaarden, maar als coach denk je aan wat je nog beter had kunnen doen. Wat als je een ander tactisch plan had voorbereid?" "Het is een andere belevenis, maar ik ben wel tevreden over het resultaat. Vooraf had ik hier meteen voor getekend, al weet ik ook dat er meer inzat. Dat is wel jammer."

Als atleet moet je alles aanvaarden, maar als coach denk je aan wat je nog beter had kunnen doen. Wat als je een ander tactisch plan had voorbereid? Dirk Van Tichelt

Van Tichelt denkt dan aan de kamp van Matthias Casse in zijn halve finale. "De scheidsrechter greep er niet op tijd in en liet een verboden handeling te lang doorgaan." "Matthias verloor daardoor zijn concentratie en daar profiteerde zijn tegenstander van. Dat had anders kunnen lopen en dan had hij in de finale kunnen staan", zegt Van Tichelt over zijn bronzen poulain. Ook in de teamcompetitie, waarin België het gevecht voor het brons verloor, had het anders kunnen verlopen volgens Van Tichelt. "Men gaf geen score in de kamp om brons van Toma Nikiforov. De Duitse tegenstanders bevestigden me dat het wel een score was. Jammer, maar soms valt het jouw kant op en deze keer stond het geluk niet aan onze kant."

Matthias Casse met zijn bronzen medaille.

Trainingsregime