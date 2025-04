De talisman van PSG flikt het weer: "Maar of Donnarumma de beste keeper is? Dat is een momentopname"

kalender wo 30 april 2025 11:33

PSG brandt een extra kaars voor Gianluigi Donnarumma. Dat de Franse club gisterenavond met een 0-1-bonus van het veld stapte in Londen, heeft het mee te danken aan zijn Italiaanse doelman. Benut de 26-jarige Italiaan eindelijk zijn potentieel? "Engeland ligt hem blijkbaar", knipoogt analist Wim De Coninck.

Vitinha werd dinsdagavond uitgeroepen tot Man van de Match na Arsenal-PSG, maar de middenvelder dacht daar zelf anders over. "Le vrai MVP", deelde hij op sociale media bij een foto van hem met doelman Gianluigi Donnarumma. Voor zijn ploegmaats was Donnarumma dus de echte MVP na enkele cruciale reddingen op pogingen van onder meer Leandro Trossard en Gabriel Martinelli.

"Maar noem hem nu niet de beste keeper van de wereld, hé", zegt analist Wim De Coninck, gisteren analist voor Proximus Pickx Sports. "Dat is overdreven en te kort door de bocht." "Zo'n titel verdien je pas op basis van je prestaties over een langere periode. Dat verdien je niet dankzij een momentopname, maar natuurlijk klopt het wel dat hij heel sterk bezig is." Donnarumma blonk uit tegen Arsenal nadat hij dat in de vorige rondes al gedaan had tegen Liverpool en Aston Villa. "Op Anfield, de terugmatch tegen Liverpool in de 1/8e finales, is zijn situatie gekeerd", legt De Coninck, die toen zelf in het stadion was, uit. "PSG had de heenwedstrijd thuis met 0-1 verloren. Het was de match waarin Liverpool-doelman Alisson Becker 20 gemaakte goals had gered en Donnarumma als werkloze doelman toch was geklopt." "Becker werd toen door iedereen geprezen, want het was lang geleden dat een doelman nog zo'n wereldmatch had gespeeld. Iedereen zei toen dat de doelmannen het verschil hadden gemaakt."

Sneller naar de grond

Volgens De Coninck was ook dat een zwartwitbenadering, want in de return zou Donnarumma iedereen al lik op stuk geven. "In zeer moeilijke omstandigheden presteerde hij erg sterk. En in de strafschoppenreeks was hij de held." "Penalty's pakken is zijn specialiteit en PSG stootte grotendeels door dankzij hem. Dat scenario herhaalde zich bij Aston Villa in de kwartfinales. Engelse tegenstanders liggen hem dus blijkbaar." Maar er is uiteraard meer aan de hand. Hoe kan je de opmars van Donnarumma op de ladder der keepers verklaren? "Op jonge leeftijd brak hij door bij Milan, maar dat was toen geen topploeg." "Nadat hij met Italië het EK had gewonnen in 2021, heeft hij bij Paris Saint-Germain toch veel tijd nodig gehad om het waar te maken." "Let wel: ze moeten altijd zijn blijven geloven in zijn potentieel, want ze hebben daar geld genoeg voor een vervanger en die is er nooit gekomen." "Hij oogt nu sneller, fitter en vinniger. Zoals bij die kans van Trossard lijkt hij nu sneller naar de grond te gaan." "Dat was een groot werkpunt, want als grote doelman - Donnarumma is bijna 2 meter - moet je de kwaliteiten van een kleinere keeper in een groter lichaam krijgen."

Bokser in doel