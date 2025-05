Dankzij "uit de hand gelopen hobby" en studentenkoten naar eerste titelfinale: de opmars van Haasrode Leuven

vr 2 mei 2025 09:58

De clubgeschiedenis is nog voor aanvang van de titelfinales voorgoed gewijzigd. Haasrode Leuven plaatste zich voor het eerst in zijn bestaan voor de eindstrijd in het volleybal. Een doel dat al zes jaar tot in het detail neergepend is op de tekentafel. Dit is het verhaal van de Leuvense opmars, die begon met een onverwachte promotie.

"Eigenlijk vielen alle puzzelstukjes dit jaar gewoon in elkaar." Met oprechte bescheidenheid doet Hendrik Tuerlinckx - dinsdag nog verkozen tot Coach van het Jaar - het verhaal van het debuutseizoen bij zijn Haasrode Leuven. Een ploeg die de juiste mix heeft gevonden van talent, ervaring en wilskracht. En die zo een stukje clubgeschiedenis schrijft, mede dankzij de trainer. "Ik heb mijn ding gedaan, maar het is in eerste plaats de spelersgroep die het moest uitvoeren. Dat heeft de groep dit seizoen ongelooflijk goed gedaan", nuanceert Tuerlinckx opnieuw. Met andere woorden: tijd om dieper te graven naar de wortels van het succes.

Weg promotietwijfels

Over naar de voorganger én vormgever, dan. Kris Eyckmans kreeg in de zomer van 2013 de sleutels in handen als coach bij Haasrode Leuven. Meteen flikte hij een onverwachte promotie naar Liga A. "Toen waren er heel wat twijfels binnen de ploeg", doet hij het verhaal van het prille begin. "Waren we wel klaar met die ploeg voor het echte werk? Wel, in het eerste jaar eerste klasse werden we met een team van amateurs 6e en haalden we de play-offs. Toen is het besluit genomen om door te duwen." Dat niet met een Leuvense revolutie. Wel dankzij kernwoorden duurzaamheid en structuur. "Heel saai, ik weet het", lacht Eyckmans. "Maar wel van vitaal belang." Het begin van een mentaliteitswijziging, stiekem werd er plots gedroomd van de top in België.

Als je kwaliteitsvolle spelers wil overhalen, moet ook de omkadering errond gebouwd worden. Kris Eyckmans

"Daarna verliep onze groei eigenlijk in twee blokken", breit de technisch directeur topsport bij Volley Vlaanderen een vervolg aan zijn verhaal. "In de eerste 4 à 5 jaar zochten we naar een balans tussen ervaren, werkende spelers en jonge talenten die we moesten overtuigen om voor ons te komen spelen." Al bleek dat laatste geen evidentie. De reden? Een erg beperkt budget. "En zowat in elke sport geldt: als je kwaliteitsvolle spelers wil overhalen, moet ook de omkadering errond gebouwd worden."

Kris Eyckmans (r) was vorig jaar nog coach van Tuerlinckx en co.

Groei dankzij studentenkoten

Dé stroomversnelling kwam er bij Eyckmans tijdens een - voor zijn gesprekspartner - futiele babbel met Asse-Lennik-coach Johan Devoghel. "Zijn ploeg speelde op dat moment in de Champions League. Johan vroeg me wat mijn grote doel was met Haasrode Leuven. Ik zei resoluut: op een dag op het kampioenenbal staan", vertelt de voormalige T1 zijn anekdote. Het gevolg: Eyckmans kroop anno 2019 in zijn pen om tijdens een weekje vakantie een visienota uit te schrijven van 20 pagina's. Welke stappen Haasrode Leuven elk jaar moest nemen, kregen plots vorm. "Ik had het geluk dat het bestuur en toenmalig voorzitter Jan Goedhuys die nota omarmd hebben. Al werd die ook toonbeeld van mijn uit de hand gelopen hobby", lacht Eyckmans.

De ploeg stond al vaak aan de poort, maar beukt die dankzij Tuerlinckx nu eindelijk open. Kris Eyckmans

Concreet veranderde er heel wat bij VHL. De jeugdopleiding schakelde een tandje hoger en ook voor de A-ploeg lag er een plan klaar. "We zochten sponsorships met immobiliënkantoren en studentenkoten. Zo konden we spelers dicht bij de club huisvesten. Door die deals kostte dat de club niets, maar betekende het heel veel voor spelers én ouders." Zo volgden jongeren het voorbeeld van kapitein Simon Peeters. Hij begon zijn carrière bij de club en keerde na korte omzwervingen bij Antwerp en Maaseik terug bij Haasrode Leuven. Een resolute keuze voor het project. Ook de omkadering rond de groep, van physical coach, over medische bijstand tot studiebegeleiding, werden opgekrikt. Tot slot verhuisde de club naar de Sportoase in Leuven. Het fysieke bewijs van een betere structuur. "Dat om ook internationaal volleybal te kunnen spelen. En mijn laatste wens was dat de hoofdcoach een professioneel statuut kreeg", aldus Eyckmans. Die primeur liet hij vorige zomer aan zijn opvolger Teurlinckx. "Hij doet het héél goed. Met gedrevenheid en passie speelt hij een belangrijke rol in die finaleplek. Want de ploeg stond al vaak aan de poort, maar beukt die dankzij hem nu eindelijk open."

Simon Peeters aan het werk tegen topfavoriet Roeselare.

Haasrode Leuven is dus niet langer die kleine club. "Dat voelden we de afgelopen jaren ook al door het respect dat we kregen van tegenstanders", oppert Eyckmans. Toch kruipt het tegen Roeselare vanaf vrijdagavond in een stevige underdogrol. Al blijft Tuerlinckx zijn ploeg ongewijzigd aanvuren. "Ons seizoen is sowieso geslaagd, maar dat is meteen ook een gevaarlijke uitspraak. Ik wil niet weten van decompressie. Roeselare is uiteraard favoriet, maar we gaan ons vel duur verkopen." Dat met de - volgens de voormalige coach - beste kern ooit. Het stukje clubgeschiedenis is al geschreven, volgt straks ook een droom die in vervulling gaat met een stunt tegen Roeselare?