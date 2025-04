Belgian Athletics legt de lat hoger voor deelname aan WK, Thiam, Vidts en Abdi krijgen wildcard

Het WK atletiek vindt dit jaar tussen 13 en 21 september plaats in Tokio. Atleten hebben tot 24 augustus de tijd om zich hiervoor te plaatsen.



Zevenkampers Nafi Thiam en Noor Vidts en marathonloper Bashir Abdi kunnen nu al op hun twee oren slapen. Zij hebben als uithangborden van de Belgische atletiek een wildcard gekregen.



Acht andere atleten wisten zich ook al te plaatsen, namelijk Pieter Sisk (800m), Eliott Crestan (800m), Jochem Vermeulen (1500m), Isaac Kimeli (5000m), Koen Naert (marathon), Ben Broeders (polsstokspringen), Elise Vanderelst (1500m) en Paulien Couckuyt (400m horden).



Alle andere Belgen kunnen zich op twee manieren kwalificeren: ofwel halen ze de limiet ofwel worden ze uitgestuurd op basis van hun plaats op de wereldranglijst.



Het is in die laatste categorie dat Belgian Athletics de teugels aanhaalt. In 2023 volstond het nog om in de top 36 te staan, nu is een plaats in de top 24 vereist.