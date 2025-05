"Zou straf zijn als Thibau Nys de 5 monumenten wint", maar Tom Boonen ziet hem wel "meteen scoren in de Tour"

do 1 mei 2025

Zijn debuut in de klimklassiekers is niet onopgemerkt voorbijgegaan. In Wielerclub Wattage staken ze dan ook de loftrompet af over Thibau Nys (Lidl-Trek). Waar liggen zijn grenzen?

12e in de Amstel Gold Race, 8e in de Waalse Pijl en 5e in Luik-Bastenaken Luik. Thibau Nys heeft niet teleurgesteld tijdens zijn eerste voorjaarscampagne. "Zijn voorjaar was heel straf. 5e worden in je eerste Luik-Bastenaken-Luik is een fenomenaal resultaat", klinkt het. Bondscoach Serge Pauwels zei na afloop dat Nys op termijn alle monumenten kan winnen, van Milaan-Sanremo tot de Ronde van Lombardije. "Maar er is nog een groot verschil tussen in de top 5 eindigen en dominant genoeg zijn om te winnen", weet Boonen uit ervaring. "Ik denk dat Nys een mooie toekomst tegemoet gaat. Maar om alle monumenten te winnen in het huidige rennersveld, zal hij toch wel straf uit de hoek moeten komen."

Rittenjacht in de Tour