"Niet veel spelers konden me vandaag kloppen": Luca Brecel blikt tevreden, maar "vermoeid" terug op WK

kalender wo 30 april 2025 22:38

Het was zijn missie om de toeschouwers in Sheffield te entertainen en met de publieksprijs gaat Luca Brecel ongetwijfeld naar huis op het WK snooker. Een halve finale zat er evenwel niet in. "Het is lastig voor mij om zo lang mijn focus te houden", haalde hij al verklaring aan.

Geen tweede wereldtitel voor Luca Brecel, maar onze landgenoot heeft in het Crucible Theatre in Sheffield wel nog eens getoond dat zijn triomf in 2023 geen toevalstreffer was. Tegen Ding Junhui speelde The Belgian Bullet subliem - "een van de beste sessies ooit", klonk het bij de analisten - en ook tegen Judd Trump speelde hij bij momenten oogverblindend snooker. In de slotsessie kwam Brecel er evenwel niet meer aan te pas. "Ik had wel vertrouwen, maar ik was ook moe", zei Brecel. De pauze tussen de middag- en avondsessie leek er te veel aan. "Als de wedstrijd gewoon was doorgegaan, had ik een kans", gelooft hij. "Maar ik voelde dat ik er niet was, ook al heb ik ervan genoten. Ik was gewoon vermoeid, want ik ben dit niet gewoon."

Het is heel lastig voor mij om zo lang de focus te houden. En ook zo lang in Sheffield blijven is lastig. Luca Brecel