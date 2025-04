"Ik moet stappen met een walking boot": ondanks voetbreuk startte Lennert van Eetvelt toch in Romandië

kalender wo 30 april 2025 12:26

Lennert van Eetvelt eindigde, met breukje in zijn voet, 36e in de proloog van de Ronde van Romandië.

Lennert van Eetvelt is met een handicap aan de Ronde van Romandië begonnen. Door een stom accident liep hij in de aanloop naar Vlaanderens Mooiste een breukje in zijn voet op. Ondanks de blessure bleef hij verder koersen in de voorjaarsklassiekers en startte hij dinsdag in Zwitserland. "Mijn zitpositie is door de blessure veranderd."

Vervelende blessure

Lennert Van Eetvelt (23) had zelf meer verwacht van de start van zijn seizoen. De jonge klimmer van Lotto liep in het voorjaar een vervelende blessure op. Niet door een val, maar wel bij het wandelen naar de massagetafel. "Twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen was ik op weg naar de masseur. Toen heb ik mijn voet ergens verkeerd neergezet en daar heb ik een breukje opgelopen in mijn voet. Ik had meteen door dat het gebroken was", geeft Van Eetvelt toe.

De zwelling zorgt ervoor dat ik nu anders op de fiets zit. Lennert van Eetvelt - Lotto

Ondanks zijn slechte gevoel bleef de renner van Lotto gewoon koersen: "De dokter was er vrij zeker van dat het niet gebroken was, maar we hebben foto's laten nemen na de Waalse Pijl en toen bleek het toch gebroken te zijn." Koersen met een gebroken voet. Is dat geen slecht idee?

"Op training valt het goed mee, dan heb ik er niet veel last van", gaat Van Eetvelt voort. "De zwelling zorgt er wel voor dat ik iets anders op de fiets zit. Het straalt wat uit naar mijn rug. Enkel wandelen is moeilijk, maar ik loop nu rond met een walking boot en dan gaat het wel."

In zijn 1e Vlaanders Mooiste ging Lennert Van Eetvelt onderuit en moest hij opgeven.

Klassementsambities in Zwitserland

Ondanks zijn blessure staat Lennert van Eetvelt gewoon aan de start van de Ronde van Romandië. Een onverantwoorde beslissing van zijn ploeg? Van Eetvelt stelt alle wielerfans gerust: "Ik ben blij dat ik toch nog kan koersen. Hierna heb ik een lange periode van rust. Ik ben blij dat ze mij toch nog laten starten."

Ik heb gehoord dat Remco vandaag wil koersen. Lennert van Eetvelt - Lotto