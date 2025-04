"Hij is altijd zichzelf, maar is echt geen tafelspringer": het enigma Luca Brecel door de ogen van wie hem écht kent

kalender wo 30 april 2025 17:02

Gek volgens de ene, geniaal voor de andere. Dat Luca Brecel (30) kan toveren aan een snookertafel, weet iedereen. Maar wie is de ex-wereldkampioen echt? Voor de buitenwereld is hij een tikkeltje mysterieus, maar in Sporza Daily horen we dat zijn handleiding niet zo moeilijk te lezen is als sommigen beweren.

Het was Luca Brecel ten voeten uit. Nadat hij vorige donderdag zijn eerste wedstrijd op het WK in Sheffield gewonnen had, keerde Brecel ondanks de zeer korte break terug naar zijn heimat. De Limburger deelde een dag later op Instagram het bericht dat hij zaterdag met een privéjet zou terugvliegen naar Engeland. "Is er iemand in België die mee wil?", luidde zijn uitnodiging. "Ik denk dat hij 400 à 500 reacties heeft gekregen op dat verzoek en natuurlijk vindt hij dat geweldig", vertelt Marnik Geukens. De journalist van Het Belang van Limburg volgt Brecel al bijna 20 jaar op de voet. "Zo'n bericht heeft niets te maken met pronkzucht. Hij deelt zoiets en kan er dan enorm mee lachen als iedereen zich daar druk in maakt." "Het klopt dat Luca van mooie dingen houdt. Over zijn auto's is ook al veel gezegd en geschreven. Maar hij gooit het geld echt niet langs ramen en deuren naar buiten." "Zijn Ferrari heeft hij destijds verkocht zonder verlies. Het was een betere operatie dan wanneer hij zo'n auto gehuurd zou hebben."

Nochtans blijft het een vreemde vaststelling: donderdagnamiddag was zijn eerste match gedaan, zaterdagavond stond zijn volgende opdracht al op het programma. Is zo'n korte trip naar Maasmechelen het dan wel waard? "Luca wil gewoon niet constant in die bubbel zitten. Een WK duurt meer dan 2 weken en Luca had al geluk dat hij pas laat aan zijn eerste ronde was moeten beginnen." "Maar als je daar verblijft, verhoogt dat alleen maar de druk. Ze spelen ginds enorm lange wedstrijden en hij wil gewoon zo kort mogelijk voor zijn wedstrijd met een fris hoofd The Crucible binnenstappen en spelen." "Als hij daar rondloopt, is er altijd wel iemand die iets van hem vraagt. Dat is niet ontspannend." "Wat wel grappig is: als je hem dan vraagt wat hij thuis gedaan heeft, dan antwoordt hij dat hij naar het WK gekeken heeft. Blokken en snooker, daar kijkt hij naar."

Ik denk dat dit de ideale voorbereiding was voor Luca. Hij wilde zijn hoofd volledig leegmaken. We praatten over vakantie, werk, het leven en de liefde, maar niet over snooker. Omar Souidi vloog met Luca Brecel in een privéjet naar het WK

Zaterdagnamiddag zette Brecel dus weer koers naar Sheffield. Op de privéjet kreeg hij het gezelschap van Omar Souidi. "Ik zou sowieso afreizen naar het WK voor de match van Luca, maar hij vroeg me of ik meeging met zijn vlucht", legt de Antwerpse advocaat uit. "Luca en ik kennen elkaar zo'n 7 jaar. We namen deel aan hetzelfde seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. We hebben toen niet tegen elkaar gespeeld, maar hij weet dat ik een snookerfan ben en we wisselen geregeld berichtjes uit." Souidi is zelf dus een snookerfanaat, maar de sport was geen gespreksonderwerp zaterdag. "Luca was zeer ontspannen en we hebben over alle mooie dingen des levens gesproken. Alles behalve over snooker eigenlijk." "Ik denk dat dat de ideale voorbereiding was voor Luca. Hij wil zijn hoofd volledig leegmaken. We praatten over vakantie, werk, het leven en de liefde, maar niet over snooker."

Geen 5 uur

Het verrast Geukens geenszins. De journalist hangt meermaals per week met Brecel aan de lijn. "Zijn insteek verschilt helemaal tegenover andere spelers. Iemand als Mark Selby focust zich enorm op zo'n toernooi en analyseert alles tot op het bot." "Doet Brecel dat, dan raakt hij geen bal. Hij moet vrijheid hebben in zijn hoofd. Het is geen toeval dat de lage verwachtingen hem zuurstof geven, net als 2 jaar geleden bij zijn wereldtitel." "Als hij zich goed voelt, altijd cruciaal bij Luca, dan is hij tot veel in staat. Voor hem is het ook geen verrassing dat hij er op dit WK staat. De laatste maanden heeft hij bijna elke dag getraind." "Dat is niet altijd het geval geweest, want als hij er geen zin in heeft, dan is het gewoon echt niet zinvol. Hij traint ook minder lang dan andere profspelers. Zij gaan voor 5 uur, Luca voor anderhalf uurtje. Maar in zijn eentje is dat wel intensief."

Na het WK heeft hij de teugels laten vieren. Wellicht wat te fel, want hij heeft van het leven geprofiteerd. Maar zegt hij zelf: "Ik ben wie ik ben." journalist Marnik Geukens

Brecel oogstte de voorbije dagen bijzonder veel lof. Hij doet denken aan de man die in 2023 wereldkampioen werd, een winnaar die daarna wel een flinke dip heeft gekend. "Mentaal heeft hij niet zo diep gezeten, hoor", nuanceert Geukens. "Hij heeft zich gewoon geamuseerd na dat WK en ook dat is typisch Luca. Nogmaals: constant presteren is moeilijk voor hem." "Snooker is mentaal enorm zwaar, want je zit er vaak machteloos bij terwijl je tegenstander aan de tafel staat. Luca heeft het moeilijk om dat elke week opnieuw te doen." "Na dat WK heeft hij de teugels laten vieren. Wellicht wat te fel, want hij heeft van het leven geprofiteerd. Maar zegt hij zelf: "Ik ben wie ik ben."" "Als hij zich goed voorbereidt, dan weet hij dat zijn beste niveau er aankomt. Net omdat hij enorm veel talent heeft. Zijn collega's hebben heel veel ontzag voor zijn aanleg en manier van spelen." "De Engelsen vinden dan wel dat ook hij 5 uur per dag zou moeten trainen, maar er is veel bewondering, ook van het publiek. En na zijn wereldtitel wordt hij meer au sérieux genomen."

Luca Brecel woensdag, enkele uren voor de tweede sessie van zijn match tegen Judd Trump.

Stomdronken

Het publiek entertainen, dat kan Brecel als geen ander. Met zijn keu, maar ook verbaal. Voor aanvang van dit WK noemde hij zichzelf nog "de Ronaldinho van de snookersport". "Ach, je moet veel van wat hij zegt met een korrel zout nemen. Hij flapt er graag iets uit en vindt die reacties leuk." "What you see, is what you get bij Luca. Hij is eerlijk en is altijd zichzelf. Hij is niet de typische Belg die zegt dat hij de underdog is." "Van één uitspraak heeft hij wel spijt: 2 jaar geleden had hij op het WK gezegd dat hij na een zege stomdronken was geweest, terwijl dat niet de waarheid was. Hij was even op stap geweest, maar Luca drinkt sowieso weinig alcohol."

Zijn relativeringsvermogen is ongezien groot. Dat de wereld het onwaarschijnlijk vindt wat hij doet, gaat aan Luca voorbij. Zelf vindt hij dat niet wereldschokkend. Omar Souidi