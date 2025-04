WK snooker eindigt in kwartfinales voor Luca Brecel na wervelend slot van Judd Trump

Bij wie lag het mentale voordeel eigenlijk? Na een mindere start tankte Luca Brecel heel wat vertrouwen door een achterstand van 1-5 om te buigen in een 7-5-voorsprong: 6 frames op een rij met bij momenten oogverblindend snooker.

Judd Trump - weergaloos in de eerste sessie, twijfelachtig in de tweede - wist even niet meer van welk hout pijlen maken. Vertwijfeld keek de Engelsman toe hoe Brecel onder meer een break van 114 in elkaar knutselde.

De pauze in de middagsessie kwam dan ook net op tijd voor Judd Trump. Het brak het momentum van Brecel wat, waardoor "The Ace in the Pack" alsnog kon terugklauwen tot 8-8. een spannend slot kondigde zich aan.