Warriors zetten Rockets met rug tegen de muur, Cleveland wijst Miami richting uitgang met historische bolwassing

Cleveland-Miami gaat wel de geschiedenisboeken in als de meest eenzijdige serie ooit in de play-offs. De Cavs maakten in 4 matchen 122 punten méér dan Miami. Daarmee doen ze beter dan de 121 punten verschil van Denver tegen New Orleans uit 2009.

Het verschil van 55 punten is de op 3 na grootste marge in de play-offs. Het record voor grootste zege wordt gedeeld door Minneapolis (1956) en Denver (2009), die beiden met 58 punten verschil wonnen.

Neen, Miami was geen partij voor Cleveland, de nummer 1 in de Eastern Conference. De Cavs hadden de vorige 3 wedstrijden al overtuigend gewonnen en stuurde Miami vannacht met een flink pak rammel met vakantie: 83-138.

In de Western Conference staat Golden State op één overwinning van de volgende ronde na een nieuwe zege tegen Houston: 109-106.

Bij de Warriors was Jimmy Butler opnieuw van de partij nadat hij de vorige wedstrijd gemist had na een zware val in game 2. En het was uitgerekend hij die bepalend was voor de thuisploeg, met twee rake vrijworpen en een cruciale rebound in de slotminuut.

Butler was met 27 punten ook de topscorer van de Warriors, die voor game 5 op bezoek moeten in Houston.