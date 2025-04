Visma-Lease a Bike wil Cian Uijtdebroeks meer tijd geven om weer op te bouwen: "Conditie is nog niet wat ze moet zijn"

Geen Cian Uijtdebroeks vandaag in de proloog van de Ronde van Romandië. De jonge Belg werd door zijn team Visma-Lease a Bike in laatste instantie van de startlijst gehaald. "Er is nog werk aan de winkel", zegt ploegleider Maarten Wynants.

"In Frankrijk is gebleken dat Cian zijn conditie nog niet is zoals het zou moeten zijn", legt Maarten Wynants uit voor de start van de proloog in Romandië.

Cian is realistisch in hoe het ervoor staat.

Cian is realistisch in hoe het ervoor staat.

Die beslissing werd genomen in overleg met Uijtdebroeks, benadrukt Wynants. "Hij is realistisch in hoe het ervoor staat. Hij was teruggekeerd in competitie en daar bleek dat we toch meer tijd nodig hebben om op te bouwen."

"Er is nog werk aan de winkel voor Cian, zo is gebleken. En dat zullen we de komende weken doen."

Zonder Uijtdebroeks moet Visma-Lease a Bike het in Romandië wel over een andere boeg gooien, maar dat lijkt Wynants geen zorgen te baren. "We hebben nog altijd Jørgen Nordhagen voor het klassement en met Matthew Brennan willen we voor ritten gaan. We hebben nog altijd mooie sportieve doelen."