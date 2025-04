Roeselare boven op VolleyProms: Dermaux en De Paepe verkozen tot Spelers van het Jaar, Tuerlinckx beste coach

Roeselare heeft een heuglijke editie van de VolleyProms, ofwel de Belgische volleybalprijzen, achter de rug. Zo werden Basil Dermaux en Nikita De Paepe verkozen tot Spelers van het Jaar. Ook vrouwencoach Bram Van den Hove viel in de prijzen, net als debutant-trainer Hendrik Tuerlinckx van titeluitdager Haasrode Leuven. Ontdek alle laureaten in de show verzorgd door het podcastduo van Tweemansblok.

Ja, was het duidelijke antwoord. De 22-jarige opposite nam Roeselare bij de hand bij zowel BeNe Cup, BeNe Conference als bekerwinst. Volgt straks ook nog de titel?

Bij de mannen is Basil Dermaux dit jaar helemaal ontbolstert. De sterke beer maakte vorige zomer de overstap van streekgenoot Menen. Toen hing er nog een vraagteken boven zijn naam: haalt hij weer zijn beste niveau na die zware knieblessure?

Roeselare boven in de verkiezing van Speler en Speelster van het Jaar. Telkens vallen de hoofdaanvallers in de prijzen.

Basil Dermaux kan in zijn eerste seizoen bij Roeselare 4 prijzen pakken.

Wie het hem een jaar geleden zou vertellen, zou hij niet geloofd hebben. Hendrik Tuerlinckx heeft zijn debuutjaar als T1 bekroond met de trofee Coach van het Jaar.

De voormalige hoofdaanvaller van Roeselare beëindigde zijn spelerscarrière bij Haasrode Leuven, waar hij vorige zomer de sjerp overnam van Kris Eyckmans aan de zijlijn.

Met succes, want Tuerlinckx stuwde zijn ploeg - misschien wel de revelatie dit seizoen - met de juiste coaching naar de BeNe Conference én de titelfinales tegen Roeselare, die komende vrijdag van start gaan.

Over Roeselare gesproken: ook de coach bij de vrouwen wordt in de bloemetjes gezet voor een puik seizoen. Al zal Bram Van den Hove niet met de individuele prijs, wel met de aankomende titelmatch in zijn hoofd zitten.