Renaat Schotte ziet dat kwartfinale van Luca Brecel nog "helemaal open" ligt: "Hij staat mentaal supersterk"

Het zag er een tijdje benard uit voor Luca Brecel in zijn kwartfinale van het WK snooker tegen Judd Trump. Maar dankzij een heropleving op het einde gaan de twee kemphanen met slechts 2 frames verschil de nacht in. Snookerfanaat Renaat Schotte noemt het "geen verkeerde uitgangspositie".

"Het is niet zo dat hij toen veel fout deed, Trump was gewoon dodelijk efficiënt. In geen tijd kwam hij op 5-1."

"Dat was mentaal een mokerslagje voor Brecel. Daarna zagen we hem ook drie kwartier lang geen punt meer scoren."

"Brecel maakte snel weer gelijk, maar achteraf gezien was het derde frame cruciaal. Brecel had dat eigenlijk al op zak, maar dankzij een snooker (een tactiek om je tegenstander strafpunten aan te smeren, red) kon Trump het spelletje alsnog winnen."

"Trump is de zwaarste klip van alle klippen, want de nummer 1 van de wereld. Dat bewees hij ook meteen door in het eerste frame uit te pakken met een century."

"Daarna kwam het cruciale zevende frame, waarin Brecel een eerste kans miste, maar gelukkig voor hem een tweede kans kon afdwingen en die wel kon benutten.

"Het laatste frame van de sessie was "huge". Brecel wist dat het 5-3 of 6-2 zou worden. Sowieso een achterstand, maar wel een wereld van verschil."

"Het is op dat moment dat Brecel zijn technische klasse en zijn mentale koelbloedigheid toont door in geen tijd een break van 128 binnen te knallen. Met als kers op de taart een zwarte bal waar veel frustratie in zat."

"Frustratie, omdat het 'maar' 5-3 staat, lees ik daar dan in. Ik denk dat Brecel op 4-4 of meer had gehoopt. Terwijl je vanop een afstand zou zeggen - zeker na de 5-1 - dat het gelukkig nog 5-3 is."