Opwarmen in stijl: gouden rollentrainer staat klaar voor Remco Evenepoel bij proloog Ronde van Romandië

Moet er nog goud zijn? Niet enkel in België, maar ook in Zwitserland staat Remco Evenepoel in het midden van de belangstelling. De dubbele olympische kampioen staat vandaag aan de start van de Ronde van Romandië, die opent met een proloog. Een opvallend nieuwtje: de olympische- en wereldkampioen tijdrijden zal zich straks klaarstomen op een gouden rollentrainer.