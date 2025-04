Mauri Vansevenant over kritiek van Evenepoel op de ploeg na Luik: "Omdat we niet meegaan in rat race van grote versnellingen"

In de marge van de Ronde van Romandië kwam Remco Evenepoel gisteren nog eens terug op Luik-Bastenaken-Luik en waar het dan precies misliep. Niet zozeer op La Redoute zelf, maar in de aanloop ernaartoe, zo blijkt.

"We hebben daar als ploeg een grote fout gemaakt. Collectief reden we een slechte aanloop en zijn we te laks geweest in het positioneren. We moesten daar op de eerste rij zitten en dat is een grote fout."

Ploegmakker Mauri Vansevenant kan zich wel vinden in die kritiek van zijn kopman. "Het klopt dat we te ver zaten", geeft hij toe.

"Die dalende strook naar La Redoute is elk jaar een gevaarlijk punt en nu kwam daar nog bij dat we met een groot peloton zaten en we de wind in de rug hadden."

"Je kunt daar gewoonweg niet opschuiven. Zeker niet omdat wij niet meegaan in de rat race van de steeds grotere versnellingen. En dan kom je er gewoon niet aan te pas."