LIVEBLOG WK snooker: Luca Brecel begint om 15.30 uur aan zijn kwartfinale tegen Judd Trump

Wat staat er op het programma?

Zoals gezegd: Luca Brecel en Judd Trump werken vandaag twee sessies af, om 15.30 uur en om 20 uur.



In elke sessie worden 8 frames gespeeld. Dat betekent dat het in theorie vandaag al afgelopen kan zijn: wie 13 frames wint, stoot door naar de halve finales.



Voor dat scenario is een zeer eenzijdige match nodig, maar we hebben dit toernooi al gezien dat in snooker alles mogelijk is.