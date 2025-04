LIVE: Luca Brecel blaast Judd Trump weg in tweede sessie en komt op 7-5

Afspraak om 15.30 uur

De kwartfinales gaan deze ochtend van start, met 2 spelers van de zogenoemde "Class of 1992" (Higgins, O'Sullivan, Williams) die het tegen elkaar opnemen: John Higgins en Mark Williams. Ook de kwartfinale tussen Zhao Xintong en Chris Wakelin begint om 11 uur (Belgische tijd).



In de namiddag, vanaf 15.30 uur, is het aan Luca Brecel tegen Judd Trump. Gelijktijdig betreden ook Ronnie O'Sullivan en Si Jiahui de arena van het Crucible Theatre in Sheffield.



In de avondsessie krijgen we dan opnieuw de twee wedstrijden van de ochtendsessie: Zhao-Wakelin en Higgins-Williams.