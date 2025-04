LIVE: Judd Trump pakt 3 op 3 met indrukwekkend record, kan Luca Brecel opnieuw achterstand ophalen?

Luca Brecel heeft zijn achterstand helemaal uitgewist in de kwartfinale. Van 5-3 ging het in één ruk naar 5-7 voor The Belgian Bullet, maar ook Judd Trump had nog een antwoord klaar. Met een gelijke stand gaan we vanavond de ongetwijfeld spannende slotsessie in. Volg het hier straks om 20 uur.