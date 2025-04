Kevin De Bruyne lijkt in ludiek filmpje nieuws over toekomst aan te kondigen, maar dat blijkt voorbarig

Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne? Het is een vraag die voorlopig nog steeds onbeantwoord blijft. In een ludiek filmpje hint de Rode Duivel even dat er nieuws is, maar dan blijkt het de aankondiding van de loting van de KDB Cup, het jaarlijkse voetbalfeest waar De Bruyne zijn schouders onder zet.