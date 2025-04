Frisbeetalent Tobe Decraene plaveit de weg in Verenigde Staten: "Titel Rookie of the Year heeft deuren geopend"

In Noord-Amerika is afgelopen weekend de professionele Ultimate Frisbee competitie van start gegaan en een Belg was een van de uitblinkers. Tobe Decraene scheert hoge toppen in Boston. "Ik droom van Olympische Spelen."

Voor Decraene ging een droom in vervulling. "De UFA is de grootste competitie ter wereld en is voor mij altijd al een grote droom geweest. Ik was daar al sinds mijn 13 jaar mee bezig."

Decraene maakte vorig jaar zijn debuut in de UFA, de profcompetitie in de Verenigde Staten en Canada. Hoe kwam hij daar terecht? "Op het WK voor clubs in de Verenigde Staten werd ik topscorer en zo heeft Montréal Royal me opgemerkt."

Het zou een quizvraag kunnen zijn: welke Belgische sporter werd vorig jaar in een een Noord-Amerikaanse profcompetitie verkozen tot Rookie van het Jaar? Het antwoord is Tobe Decraene, een 21-jarige Belg en een topper in Ultimate Frisbee.

Rookie of the Year is een mooie titel die ik met trots draag. Het heeft deuren geopend voor mij.

En Decraene trok niet naar Canada om een bijrol te spelen. "Alles voelde wel een beetje vreemd, omdat het een grote aanpassing was. Maar het is al bij al wel goed verlopen."



"Jammer genoeg konden we maar 4 van onze 12 wedstrijden winnen, maar het jaar ervoor had Montréal niet gewonnen. Het was dus wel leuk om aan het publiek te kunnen tonen dat we wel konden winnen. Dat was voor een deel door mijn prestaties, want ik was min of meer de enige nieuwkomer bij Montréal."



Zijn prestaties gingen niet onopgemerkt voorbij en onze jonge landgenoot werd verkozen tot Rookie of the Year, de beste nieuwkomer. "Het is een mooie titel die ik met trots draag. Ik had er niet naar toegewerkt of zo, maar het heeft wel deuren geopend voor mij."