Club-boegbeelden De Cuyper en Mechele over de enorme honger naar bekerwinst: "Mijn ma zelden zo euforisch gezien"

kalender vr 2 mei 2025 12:15

Jeugdproducten van een verschillende generatie delen hetzelfde doel. Terwijl Maxim De Cuyper ervan droomt om zijn eerste beker te winnen, wil Brandon Mechele zijn recordjacht verderzetten. De sterkhouders van Club Brugge blikken met ons vooruit (en terug) op de bekerfinale tegen Anderlecht. "Blijkbaar wou ik vroeger nooit met paars kleuren."

Mannen, jullie hebben allebei al titelmatchen gespeeld, Europese topduels en matchen met de Rode Duivels. Is een bekerfinale toch nog extra speciaal?

De Cuyper: "Brandon zal daar beter op kunnen antwoorden, want ik heb er nog nooit eentje gespeeld. Ik zal het je achteraf weten zeggen." Mechele: "Zeker nu is het toch bijzonder. Het is exact tien jaar geleden dat we onze laatste beker wonnen. En opnieuw is het tegen Anderlecht, sowieso een beladen tegenstander voor ons. Dan is het logisch dat er meer spanning bij komt kijken."

Merkte je de voorbije weken dat het steeds feller begon te leven?

Mechele: "Ik blijf de timing vreemd vinden, zo midden in de play-offs. Mocht die finale helemaal op het einde van het seizoen leven, kan je er ten volle naartoe leven. Nu valt het midden in een titelrace." De Cuyper: "Ik weet niet hoe het bij jou zit, Brandon, maar ik heb wel heel veel extra tickets moeten aanvragen. Iedereen kijkt er echt naar uit om die finale - en de aanloop tijdens de dag - mee te maken."

Het is exact 10 jaar geleden dat Club zijn laatste beker won. Jij stond op het veld, Brandon. Wat weet je nog van dat moment?

Mechele: "Het was een zotte week. We speelden 3 dagen voor de finale nog in Turkije (1-3 winst op Besiktas, red.) en gingen vervolgens rechtstreeks op hotel zonder thuis te passeren." "We spelen eigenlijk een heel goeie match en komen verdiend op voorsprong, maar die gelijkmaker van Anderlecht was een domper omdat niemand bij ons zat te wachten op verlengingen. En dan scoort Refaelov dat doelpunt..."

Zelden heb ik mijn moeder zó gelukkig gezien bij een goal, het was complete euforie. Maxim De Cuyper

Waar volgde de 14-jarige superfan Maxim De Cuyper die finale eigenlijk?

De Cuyper: "Thuis met mijn mama aan het kijken! (glundert) Ik herinner me nog hoe we allebei rechtsprongen bij dat beslissende doelpunt. Zelden heb ik mijn moeder zó gelukkig gezien bij een goal, het was complete euforie. Die finale was echt een zot moment in de geschiedenis van Club Brugge."

Kan jij duiden hoé belangrijk precies, Brandon?

Mechele: "Die bekerwinst was het begin van alles eigenlijk. Mijn eerste prijs, maar ook de eerste onder Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe. Die trofee zorgde ervoor dat hun project eindelijk echt kon starten. Door die beker konden we tonen: kijk, Club Brugge staat er weer."

Nadien volgden nog 6 landstitels, maar vreemd genoeg geen enkele beker meer. Hoe komt dat?

Mechele: (haalt de schouders op) "Het moest al veel eerder gebeurd zijn, maar het is er niet van gekomen. Jammer genoeg verloren we ook twee finales. Eentje tegen Standard doordat we met 10 komen te staan (met 1-2 na rood voor Diaby, red.)." "En dan was er de coronafinale in een leeg Koning Boudewijnstadion tegen Antwerp... Dat wil je eigenlijk niet meemaken. Soit, het toont aan dat de beker winnen allerminst makkelijk is."

Hoeveel extra motivatie halen jullie als jeugdproducten uit het feit dat deze finale uitgerekend tegen Anderlecht is?

De Cuyper: "Het maakt die finale nog mooier... of pijnlijker als we straks zouden verliezen. Dat ik vroeger nooit met paars wou kleuren? (lacht) Dat verhaal is mij inderdaad verteld. Wellicht is dat erin gedrild door mijn papa, die een echte Club-fan is."



Mechele: "Maar zo'n finale wil je tegen eender welke ploeg winnen. We weten dat we de beste ploeg van België zijn als we ons gebruikelijke niveau halen. Het is aan ons om dat straks ook tegen Anderlecht te doen."

Ik zou er meteen voor tekenen om voor de rest van mijn carrière bij Club te blijven. Brandon Mechele

Jullie hebben de voorbije seizoenen al heel wat kwalitatieve kernen meegemaakt bij Club. Maar wat maakt deze groep uniek?

De Cuyper: "Ik ben hier toch wat minder lang dan Brandon. (grijnst) Deze vraag is voor hem." Mechele: "We hangen als groep gewoon heel goed aan elkaar. Wellicht omdat er geen moeilijke karakters in deze kleedkamer zitten. Bovendien waren alle transfers van de voorbije zomer een schot in de roos. Iedere nieuwkomer bracht ons iets extra. Daarnaast vind ik dat er ook een ideale mix is tussen jonge spelers en ervaren mannen."

Maxim, hoe waarschijnlijk is het eigenlijk dat je hier aan je laatste maanden bezig bent?

De Cuyper: "Echt geen idee. Ik heb al gezegd dat ik hier heel graag een tweede ster zou behalen (voor de 20e landstitel, red.) en eventueel de dubbel realiseren. Als ik dát kan bereiken, zou ik heel trots zijn."

En jij, Brandon?

Mechele: (schaterlacht) "Ik dacht dat je het aan mij niet zou vragen. Nee, ik wil er meteen voor tekenen om voor de rest van mijn carrière bij Club te blijven." De Cuyper: "Hij wil hier alle records breken!" Mechele: "Meeste matchen, meeste titels, meeste bekers... Of ik daar veel mee bezig ben? Nu die records naderen toch steeds meer. Het zou zonde zijn om alles weg te gooien als je er zo dichtbij staat. Dus ik wil daar vol voor gaan."

Als afsluiter: hoe ziet jullie ideale bekerfinale eruit?

De Cuyper: "Als we op het einde van de dag die beker in de lucht kunnen steken. Het maakt niet uit op welke manier." Mechele: (mijmert) "Stel je voor dat we met die trofee naar de hoek met onze fans kunnen lopen. Dat zou top zijn."

Succes, mannen!