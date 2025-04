Belgische cheerleaders zijn met WK-goud weer thuis: "Spelen van 2032? Zouden kans maken om mee te doen"

Met veel enthousiasme zijn de Belgische cheerleaders vanochtend op Zaventem onthaald door vrienden en familie nadat ze afgelopen weekend op het WK in de VS goud hadden behaald. De Belgen werden wereldkampioen in de elitecategorie. Niet het allerhoogste niveau, maar er is nog ruimte voor progressie. Om dan in 2032 te schitteren op de Spelen in Brisbane? De kans bestaat dat de sport olympisch wordt bij die editie. "Maar winnen, dat zien we dan wel", lacht de Belgische ploeg.