Antonio Rüdiger 6 matchen geschorst na uitbarsting in bekerfinale, meniscusoperatie komt op "ideale moment"

kalender di 29 april 2025 21:12

In Spanje kennen de Real-spelers die zich in de slotfase tegen Barcelona misdragen hebben hun straf. Antonio Rüdiger krijgt zoals verwacht de zwaarste sanctie, al is dat relatief, want hij is anderhalve maand out na een knieoperatie.

Diep in de verlengingen van de Spaanse bekerfinale tussen Real Madrid en Barcelona kookten de potjes plots overal over.



Antonio Rüdiger kon zich na zijn wissel niet meer uitleven op het veld en deed dat dan maar door een voorwerp naar de scheidsrechter te gooien. Die trok prompt rood, waarna de stoppen bij de verdediger van Real helemaal doorsloegen.



Na de (verloren) finale en wat bezinning bood de Duitser zijn excuses aan voor zijn gedrag. Toen al was duidelijk dat hem een lange schorsing boven het hoofd hing.



Dat worden uiteindelijk 6 wedstrijden schorsing, waardoor Rüdiger dit seizoen niet meer in actie komt. Maar dat was al duidelijk nog vóór die straf was uitgesproken.



Kort na de bekerfinale liet Rüdiger zich immers opnemen in het ziekenhuis, voor een operatie aan zijn meniscus. "De voorbije 7 maanden heb ik met ernstige pijn gespeeld, een operatie was onvermijdelijk." "De operatie was een succes, nu ben ik weer pijnvrij", schrijft hij op zijn sociale media. "Ik wil zo snel mogelijk weer spelen, want er komen nog twee mooie toernooien aan: de eindfase van de Nations League en het WK voor clubs."



Volgens de prognoses zou de revalidatie zo'n anderhalve maand in beslag nemen.

Rode kaart voor Bellingham weggepoetst