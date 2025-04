2 dagen uitzieken, risico op blessures en extra gewicht: hoe groot kan de impact van menstruatie op topsport zijn?

Een taboe is het gelukkig al een tijdje niet meer, maar Demi Vollering heeft het thema nog eens in de schijnwerpers geplaatst. "Mijn hormonen werkten niet mee", was de nummer 3 van Luik-Bastenaken-Luik openhartig. Hoe groot is de impact van menstruatie op topsporters? 3 Belgische topatleten delen hun ervaringen.

Oplossingen kunnen hormonaal of niet-hormonaal zijn, maar dat verschilt uiteraard per individu. Denk dan aan voedingssupplementen, medicatie, pijnstillers of anticonceptie zoals een hormoonspiraaltje.

De biecht van Vollering kwam geenszins als een verrassing voor sportarts en gynaecoloog Luc Baeyens. Dat sporters praten over de negatieve impact op hun prestaties, is gelukkig niet nieuw.

"Mijn kampen vallen gelukkig altijd goed, maar tijdens de European Games zou het wel gebeuren. Toen stond ik echter zo scherp, dat ik er geen last van had. Door mijn lage vetpercentage waren mijn hormonen geraakt."

"Het hindert me heel erg", aldus de boksster, die tijdens de aanloop naar haar regels "karakterveranderingen" ondervindt. "Ik weet dat ik in die periode dan geen belangrijke beslissingen mag nemen."

Dat het een heel persoonlijk verhaal is, bevestigen de topatleten die in Sporza Daily openlijk getuigen. "Menstruatie zit bij mij 100 procent in de weg", stipt Oshin Derieuw aan.

Ik kan niet sporten tijdens mijn menstruatie. Het is beter dat ik niet train, want de negatieve prestaties hebben ook een mentaal effect. Je denkt namelijk dat je slechter geworden bent

"Ik heb al voorstellen gehad voor anticonceptie van gynaecologen, maar aangezien ik op vrouwen val, heb ik dat niet nodig. Ik heb het getest, maar ik voel me niet oké bij alles wat hormonaal is."

Derieuw weet waar ze over praat. "Ik heb er veel boeken over gelezen en ik gebruik ook een app om mijn regels te tracken. Je kan middelen gebruiken om de periode uit te stellen, maar ik zou het enkel voor competitie overwegen."

"Ik moet dan 2 dagen uitzieken. Ik kan dan niet sporten. Het is beter dat ik niet train, want de negatieve prestaties hebben ook een mentaal effect. Je denkt namelijk dat je slechter geworden bent."

Oshin Derieuw in actie op de Spelen in Parijs.

Menstruatie impacteert het lichaam fysiek, maar ook het mentale front wordt beïnvloed. "In de boksring ben ik dan prikkelbaarder. Bij een stoot zou ik mijn zelfcontrole, superbelangrijk in onze sport, minder kunnen handhaven."

Het EK in Zürich was mijn dieptepunt. Ik stond op en had mijn regels gekregen. Door de stress had ik migraine en moest ik ook nog overgeven. Ik heb toen heel slecht gepresteerd.

Derieuw stipt overigens nog een vergeten element aan. "Tijdens je menstruatie is je lichaam ontstoken en dan houd je water vast."

"Dat is natuurlijk extra nadelig als je een sport beoefent met gewichtsklassen. Je moet dan nog een extra inspanning doen om die kilo's watergewicht te verliezen."

De uitleg van de olympiër in Parijs klinkt bekend in de oren van Hanne Claes, die na de Spelen van vorig jaar haar spikes opborg. "Fysiek en mentaal voelde ook ik me niet top tijdens mijn regels."

"Vooraf had ik minder energie, kampte ik met hoofdpijn en voelde ik me neerslachtig. De eerste 2 dagen had ik heel veel buikkrampen, maar vanaf de derde dag was ik supergoed. Als ik dan een wedstrijd had, was dat ideaal."

Al bestaat de ideale wereld niet altijd. "Het EK in Zürich was mijn dieptepunt. Ik stond op en had mijn regels gekregen. Door de stress had ik migraine en moest ik ook nog overgeven. Ik heb toen heel slecht gepresteerd."